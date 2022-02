Green pass, a marzo addio nei luoghi all’aperto oltre che per shopping, banche e poste

Dopo lo stop alle mascherine all’aperto e la riapertura delle discoteche, la road map annunciata da Draghi per riaprire il paese passa per la fine dello stato di emergenza il 31 marzo. Allo studio allentamenti sul green pass prima di quella data

Scatta da venerdì 11 febbraio in tutta Italia (indipendentemente dal colore della regione) la fine dell’obbligo di mascherina all’aperto. E riaprono le discoteche. Due tappe importanti del percorso di graduale ritorno alla normalità, due anni dopo l’inizio della pandemia. Un percorso a tappe che il governo, in base all’andamento epidemiologico, intende portare progressivamente avanti, dopo le nuove regole sulla scuola (con Dad ridotta a 5 giorni e vaccinati sempre in classe) fino al 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza che il Governo sembra intenzionato a non prorogare.

Mascherine e discoteche sono solo i primi due step di quella road map annunciata dal presidente del Consiglio Mario Draghi per riaprire il paese, che al momento ha altre due date ufficiali: il 31 marzo, quando scadrà lo stato d’emergenza, e il 15 giugno, quando invece finirà l’obbligo di vaccinazione per gli over 50. Ma si lavora anche ad un primo allargamento della capienza degli stadi che a partire dal 1° marzo dovrebbe salire dall’attuale 50 al 75 per cento, con l’obiettivo di riaprirli completamente prima della fine del campionato. Non solo. Alcuni divieti potrebbero cadere anche prima del 31 marzo. Data quest’ultima che potrebbe segnare, come tra l’altro indicato nell’ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, anche l’addio alle mascherine al chiuso.

Che la direzione sia quella di un allentamento delle misure restrittive lo conferma sottosegretario alla Salute Andrea Costa per il quale «già dal mese di marzo si può prevedere un allentamento del Green pass, graduale, partendo magari ovviamente dai luoghi all’aperto». Tradotto, significa che l’obbligo di super green pass previsto attualmente per ristoranti e piscine all’aperto, stadi e sport di squadra come il calcetto, a marzo potrebbe essere eliminato, magari sostituendolo con il green pass base (rilasciato anche con tampone) prima della totale eliminazione del certificato verde.