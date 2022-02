Londra riscopre le mini centrali nucleari contro il caro bolletta dell’industria

Nessun veto sull’atomo: per arrivare a Zero Emissioni, e per ridurre i costi dell’elettricità per le grandi imprese energivore. Il progetto di Babcock

Dentro a un modesto capannone di mattoni rossi, nella zona industriale di Whestone, alla periferia di Leicester, si staglia una grossa struttura rettangolare: dentro c’è un reattore nucleare. La gabbia, con un silos dentro, è alta 16 metri: dal basso è ciclopico, ma in realtà è la più piccola centrale nucleare al mondo. Nessun rischio atomico, però: quella in mostra è una replica a dimensioni naturali, un modellino in scala 1 a 1 per essere esibito a clienti e visitatori. Fuori dal complesso c’è la scritta Cavendish Nuclear. Fa parte del gruppo Babcock, la più grande industria nucleare del Regno Unito.

La crisi energetica ha fatto balzare alle stelle il costo dell’energia, principale voce dell’inflazione, il nuovo spettro di tutta Europa che sta mettendo in ginocchio aziende e risparmi delle famiglie. La crisi cade nel pieno della transizione energetica, verso il traguardo delle Zero Emissioni per tutti i paesi avanzati. L’Inghilterra, al contrario dell’Italia, ha un vantaggio: non ha mai detto No al nucleare, il cui primo esperimento di fissione fu condotto all’Università di Manchester. E ora, sulla doppia spinta ambientalista ed economica, Babcock e Urenco stanno progettando il nucleare di futura generazione: si chiama U-Battery perchè è una grande pila dentro a una gabbia rettangolare che può produrre 10 megawatt di elettricità.

L’aspetto rivoluzionario sono le dimensioni, può essere installato ovunque; e una struttura a Lego: si possono assemblare più moduli per arrivare alla potenza necessaria. La lillipuziana centrale non usa l’acqua per raffreddare il reattore, come l’ormai malfamata Fukushima; usa l‘uranio arricchito, ma il fluido di raffreddamento è l’elio (con azoto), mentre il moderatore è la grafite. E’ un sistema è molto più sicuro, spiegano i costruttori, perché è passivo e si basa solo su principi della fisica La Babcock ha una lunga eri di mini reattori: ha costruito e gestisce quelli che alimentano i sottomarini della flotta britannica e il propulsore della portaerei Queen Elizabeth. “Il nucleare ha un ruolo importante nella decarbonizzazione” esordisce Steve Threlfall, direttore generale di U-Battery. Le energie rinnovabili da sole non potranno mai coprire tutto il fabbisogno energetico, in UK come in Europa: l’atomo è indispensabile.