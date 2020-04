LAVORARE IN ALCOTT: LE NUOVE ASSUNZIONI PER DIPLOMATI E LAUREATI

Alcott è un’azienda campana che non ha bisogno di presentazioni troppo elucubrate. In breve tempo si è ampliata in tutto il territorio italiano e non solo, fino ad arrivare ad avere oltre 150 punti vendita e oltre 1000 dipendenti. Spesso, soprattutto grazie alla continua apertura di nuove sedi, è alla ricerca di personale per diverse mansioni.

I ruoli sono abbastanza eterogenei e anche i requisiti richiesti variano molto tra le diverse posizioni.

Posizioni richieste

In questo momento le posizioni aperte sono le seguenti:

Buyer

Grafico ufficio stile

Junior recruiter

Junior retail analyst

Menswear designer Gutteridge

Receptionist e segretario/a

Retail analyst & allocator Gutteridge

Web marketing specialist

Sales assistant Alcott nelle sedi di Barberino, Bologna, Forima, Venezi, Milano, Vicolungo, Franciacorta, Castel romano

Inutile dire che gli stipendi variano in correlazione alla posizione desiderata, ma si parte comunque da una base di circa 1000 euro, con incentivi per il raggiungimento degli obiettivi richiesti.

Come inoltrare la candidatura

L’azienda si affida molto al portale web per le candidature, quindi la candidatura andrà inserita online. Sul portale i candidati prenderanno visione delle opportunità di lavoro, con una breve descrizione di requisiti richiesti, mansioni da svolgere e soprattutto sede di lavoro, a seconda della posizione. Una volta fatta la propria scelta, bisognerà inviare il proprio curriculum vitae tramite l’apposito modulo.