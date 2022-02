Stipendi dei dipendenti ministeriali: in arrivo aumenti fino a 2.449 euro l’anno

Il decreto di Palazzo Chigi ultimato fra ministero dell’Economia e Funzione pubblica scongela somme messe a disposizione dalla legge di bilancio 2020

Non di soli contratti vivono le buste paga dei dipendenti pubblici. In quelle dei ministeriali, già in attesa degli aumenti medi da quasi 1.400 euro lordi all’anno (e dei 1.800 euro una tantum di arretrati) portati dal contratto 2019/2021 firmato il 5 gennaio all’Aran, stanno per arrivare altri 430 milioni sotto forma di adeguamento delle indennità di amministrazione.

Il decreto di Palazzo Chigi ultimato fra ministero dell’Economia e Funzione pubblica, ora pronto per gli ultimi passaggi procedurali, scongela una serie di somme messe a disposizione dalla legge di bilancio 2020 e completate in vari provvedimenti degli ultimi tre anni per la «perequazione» di queste indennità di amministrazione, una voce che puntella gli stipendi dei dipendenti ministeriali in vario modo.

Anzi, in modo troppo vario: tanto che appunto si è lavorato a una «perequazione» con l’obiettivo di accorciare le distanze retributive che separano ministero da ministero per ragioni legate alle storie di ogni amministrazione più che alle reali differenze di compiti e responsabilità.