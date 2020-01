Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo bando di concorso autisti del Ministero della Giustizia. Il concorso prevede l’assunzione di 109 conducenti di automezzi con contratto a tempo pieno e indeterminato posizione retributiva F1. Le selezioni previste avverranno in diverse regioni italiane. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando le componenti amministratevi procederanno alla convocazione dei candidati idonei alla partecipazione al concorso. Ma vediamo qui di seguito quali sono i requisiti richiesti e come presentare la propria candidatura.

Requisiti concorso autisti Ministero giustizia 2020

Per poter partecipare al concorso per autisti del ministero della Giustizia 2020, il bando di concorso richiede il possesso dei seguenti requisiti:

i candidati dovranno essere maggiorenni

possesso di un titolo di studio, almeno diploma di terza media

idoneità fisica e psichica alla guida

possesso della patente di guida categoria D

godimento dei diritti civili e politici

Non esiste una vera e propria scadenza per candidarsi al concorso, ma entro il 15 febbraio il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi dovrà inviare alle amministrazioni regionali competenti la richiesta di avviamento alla procedura. Spetterà poi ai Centri per l’Impiego selezionare e inviare i candidati all’avviamento della selezione per il concorso, in un numero pari al doppio da ricoprire per il bando autisti.

Prove d’esame del concorso

I convocati alle selezioni del concorso saranno chiamati a sostenere un primo colloquio ed una successiva prova di idoneità pratica volta ad accertare le abilità del lavoratore a svolgere le mansioni richieste dal ruolo, ovvero, l’accertamento della conoscenza delle norme sulla circolazione stradale e sulle capacità di guida. Ripartizione posti concorso Tutti i candidati rientranti nelle posizioni utili in graduatoria verranno assunti a tempo pieno ed indeterminato e ricopriranno il profilo professionale di operatore. I posti messi a disposizione dal concorso sono così distribuiti: 19 Roma,

5 Bari,

5 Caltanissetta,

6 Catania,

4 Catanzaro,

3 Firenze,

9 Genova,

2 Lecce,

2 Milano,

2 Messina,

10 Napoli,

14 Palermo,

3 Potenza,

4 Reggio Calabria,

3 Salerno

18 Roma.

Come presentare la domanda di iscrizione

E’ necessario presentare la domanda per il concorso, anche se la selezione per il concorso risulta poi formalizzata attraverso i Centro per l’Impiego. Una volta che il Centro ha comunicato all’utenza la selezione in corso, è necessario fare domanda di iscrizione alla graduatoria tramite l’apposito modulo.

Per l’iscrizione è fondamentale presentare il modelle Isee. Infatti la graduatoria terrà conto della situazione economica corrente, familiare, patrimoniale e in caso di invalidità. Un punteggio verrà poi assegnato a ciascuna voce e la possibilità di essere convocati sarà maggiore per chi ha una situazione personale più gravosa.